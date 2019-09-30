2019-09-30T19:25:15+03:00
Общество

Скончалась первый замминистра финансов Саратовской области

Вероника Гаврилова умерла 30 сентября
Екатерина Семенова
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Скончалась Вероника Гаврилова, первый заместитель министра финансов Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Вероника Гаврилова умерла 30 сентября.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким Вероники Викторовны Гавриловой, коллективу областного министерства финансов.

Ушел из жизни яркий, неординарный человек, талантливый финансист, наш коллега. Для каждого, кто работал вместе с Вероникой Викторовной, знал ее лично, она была профессионалом, примером редкой собранности и принципиальности.

Опыт, универсальные знания Вероники Гавриловой были востребованы при решении знаковых для региона задач. В дни тяжёлых испытаний с родными и близкими Вероники Викторовны – наши поддержка и участие.

Светлая память Веронике Гавриловой, – выразил соболезнования Валерий Радаев и члены правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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