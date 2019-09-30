В Пугачевском районе снят карантин по заболеванию домашних птиц

СЕГОДНЯ 19:06 2019-09-30T19:06:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Преображенка Пугачевского района Саратовской области разрешили торговать, перемещать, и вывозить домашних птиц, корма и оборудование и инвентарь по уходу за ними. Об этом проинформировали в Управлении ветеринарии Правительства области. Эти запреты действовали с 27 августа после обнаружения очага заражения птиц болезнью Ньюкасла.

- В связи с выполнением полного комплекса оздоровительных мероприятий, предусмотренных ветеринарным законодательством, в селе Преображенка Пугачевского района с 26 сентября т.г. отменены ограничения по заболеванию домашней птицы болезнью Ньюкасла, - сообщили в управлении ветеринарии.

Сейчас в Саратовской области нет очагов этой болезни.

Болезнь Ньюкасла у кур или псевдочума – это серьезное заболевание птиц всех возрастов, пород и видов, которое распространено во всем мире. Ежегодно этот недуг забирает жизни тысячи домашних птиц, нанося непоправимый урон хозяйству.

ИСТОЧНИК KP.RU