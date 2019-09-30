Радаев: В Саратове люди месяцами живут без горячей воды

СЕГОДНЯ 17:07 2019-09-30T17:07:55+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал вхождение в отопсезон.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», особые нарекания вызвал областной центр, откуда поступает больше всего жалоб.

По данным на 15 часов в Саратове тепло поступает в 73% школ, 52% объектов здравоохранения и 77% детсадов.

Проблемой в Саратове является также длительное отсутствие горячей воды в домах.

Радаев отметил, что 33 тысячи жителей Саратова уже несколько месяцев живут без горячей воды, это больше 200 многоквартирных домов.

- Люди не могут дозвониться до «Т Плюс», что за отношение? Кто не желает работать с населением по-человечески, тем надо менять работу, трубки надо брать, когда люди обращаются. Объясните это всем партнерам, и поправьте тех, кто зарвался, — поручил Радаев мэру Михаилу Исаеву.

В Саратове 55 объектов соцсферы отапливаются через жилые дома, где сроки включения тепла зависят от подачи заявок управляющими организациями.

- Те в свою очередь, не торопятся, поскольку жители не видят пока большой необходимости платить за отопление в относительно теплую погоду, — отметил Исаев.

Еще 25 социальных учреждений остаются без тепла из-за ремонта магистрали «Т Плюс» в Рабочем переулке. Михаил Исаев уточнил, что работы «Т Плюс» в Рабочем переулке завершаться сегодня ночью, а на улице Кузнечная — к 3 октября.

Валерий Радаев заявил, что не может длиться ремонт в течение нескольких месяцев, как это происходит с ремонтом теплосетей в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU