2019-09-30T16:44:07+03:00
Общество

В Саратове прошел турнир по лазертагу

Участвовали школьники
Дарья Вострикова
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В Детском парке Саратова состоялся военно-спортивный турнир по лазертагу среди школьников.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в соревновании приняли участие обучающиеся шести общеобразовательных учреждений Фрунзенского, Октябрьского и Волжского районов города Саратова.

Результаты команд оценивались по выполнению заданий и затраченному времени, победителями стали ученики школы №18, которые представят район на городском уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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