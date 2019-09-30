В Саратове прошел турнир по лазертагу

СЕГОДНЯ 16:44 2019-09-30T16:44:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Детском парке Саратова состоялся военно-спортивный турнир по лазертагу среди школьников.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в соревновании приняли участие обучающиеся шести общеобразовательных учреждений Фрунзенского, Октябрьского и Волжского районов города Саратова.

Результаты команд оценивались по выполнению заданий и затраченному времени, победителями стали ученики школы №18, которые представят район на городском уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU