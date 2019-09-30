В Саратове прошел турнир по лазертагу
Участвовали школьники
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В Детском парке Саратова состоялся военно-спортивный турнир по лазертагу среди школьников.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в соревновании приняли участие обучающиеся шести общеобразовательных учреждений Фрунзенского, Октябрьского и Волжского районов города Саратова.
Результаты команд оценивались по выполнению заданий и затраченному времени, победителями стали ученики школы №18, которые представят район на городском уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU