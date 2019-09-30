Радаев объявил выговор главе Советского района за отсутствие отопления

СЕГОДНЯ 16:40 2019-09-30T16:40:04+03:00

Чиновники уверяют, что жители сами не хотят включать тепло

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В правительстве Саратовской области продолжают обсуждать отопсезон.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», отчитались главы наиболее проблемных районов: Балаковского, Балашовского, Вольского, Ершовского, Марксовского и Советского.

Александр Соловьев, который возглавляет Балаковский район, отметил, что жильцы протестуют против включения тепла — люди не хотят платить за отопление, которое существенно увеличит сумму в квитанциях

Глава Балашовского района Павел Петраков согласился с коллегой — по его словам, жители также возражают против раннего включения отопления.

В Вольском районе к отоплению подключены 93% домов, завтра, по словам главы Виталия Матвеева, тепло появится в остальных.

В Ершовском районе нет тепла в единственном детсаде из 28. По словам Светланы Зубрицкой, главы района, причина в том, что он зависит от отопления жилых домов. На вопрос губернатора Валерия Радаева, Светлана Зубрицкая сообщила, что тепло в детсаду дадут к концу недели.

- Это долго. Давай, если не сегодня, то завтра детсад должны подключить к теплу, — потребовал Радаев.

Также он поручил министру здравоохранения Наталье Мазиной проверить информацию о неотапливаемой поликлинике в Ершове. По его словам, люди жалуются, что там холодно.

- Разберитесь. Одна кривая информация может стоить судьбы кому то, — потребовал Радаев.

В Марксовском районе глава Дмитрий Романов заявил, что имеются письменные уведомления от жителей о приостановке отопления для экономии денег на оплату ЖКХ.

- Мы даем пробную топку и потом отключаем, — пояснил Романов.

В Советском районе, по словам главы Сергей Пименова, отопление должны запустить в ближайшее время.

- Вы самые отстающие в области. Опытнейший глава и такое допустили — меньше 20% отопление соцсферы, ставлю вам выговор, — заявил Радаев.

Он поручил зампредам Роману Бусаргину и Сергею Наумову обеспечить работу так, чтобы за вторник подключить соцсферу в районе на 100%.

- Кому жарко, пусть выходит проветриваться, детсады и школы должны отапливаться все, — отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU