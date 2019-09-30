Завтра в Саратовской области открывается охота на косулю и оленя

СЕГОДНЯ 16:34 2019-09-30T16:34:39+03:00

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В Саратовской области с 1 октября открывается охота на копытных животных.

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, речь идет о сибирской косуле, пятнистом и благородном олене.

Сезон продлится до 31 декабря.

Кроме того, с 1 октября до конца февраля открывается охота на бобра. За это время можно добыть не более двух особей, но сначала нужно получить разрешение.

Государственная пошлина составит 650 рублей, сбор за каждого бобра — 60 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU