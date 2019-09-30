Должник в Саратове после встречи с приставами ушел со Славянской площади пешком
УФССП по Саратовской области и ГИБДД провели совместное мероприятие по выявлению должников.
- Граждан останавливали на Славянской площади и проверяли на наличие неуплаты, — сообщили «КП-Саратов» в региональной службе приставов.
Так, одним из остановленных оказался водитель Lada Largus. Его долг по сводному исполнительному производству о взыскании материального ущерба составил более 600 тыс. рублей.
Ранее мужчине уже запрещали покидать Россию и совершать регистрационные действия, однако он не спешил погашать долги.
В результате прямо на Славянской площади его Lada Largus арестовали, а сам гражданин пошел пешком.
ИСТОЧНИК KP.RU