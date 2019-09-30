Отопсезон — 2019: замерзающие жители жалуются губернатору

СЕГОДНЯ 15:51 2019-09-30T16:13:49+03:00

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В правительстве Саратовской области сегодня, 30 сентября, проходит селекторное совещание по вопросу вхождения в отопсезон.

Как заявил на совещании губернатор Валерий Радаев, стоит задача подключить все соцобъекты уже к 1 октября.

- Мне поступают жалобы и сообщения с конкретными адресами объектов соцсферы, где нет отопления, — отметил глава региона.

Он обратил отдельное внимание на Саратов, где также много жалоб жителей на холодные дома.

Напомним, ранее глава Саратова Михаил Исаев в своем Instagram призвал активнее подавать заявки на включение тепла. Днем 30 сентября в отопсезон вошли лишь около 18% многоквартирных домов.

Валерий Радаев напомнил, что в отдельных районах началась подача тепла, однако в шести — возникли проблемы, «вызванные долгами за ТЭР и несогласованностью действий властей и энергетиков».

- Каждый раз посыпаем голову пеплом и каждый раз не получается войти в отопсезон нормально. Люди пишут мне в соцсетях: Пугачев, Ершов, Воскресенский район, Саратов, Турки и другие города — нет тепла, нет горячей воды, — заявил Радаев.

Он зачитал несколько жалоб и обращений — дети учатся в школах в шапках, в больнице в Саратове лежат в верхней одежде.

Губернатор обратил внимание на то, что персональная ответственность должна быть чувствительной.

Зампред Роман Бусаргин сообщил, что в настоящий момент подключен 31% многоквартирных домов, 22 района области подключили соцсферу полностью к теплу. Низкий процент — менее 90 — практически во всех остальных районах. В Балашове, Марксе, Красном Куте решены проблемы по долгам за газ.

ИСТОЧНИК KP.RU