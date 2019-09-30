Завтра Саратовскую область ждет гроза и туман

СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-30T15:48:48+03:00

На улице будет очень ветрено

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Завтра, 1 октября, в Саратовской области ожидается дождь, гроза и местами туман.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, юго-западный ветер будет дуть с порывами до 15-18 м/с.

Местами будет туман с видимостью 500 метров, столбик термометра ночью поднимется до 6-11 градусов, ночью — до 13-18 градусов.

Водителей предупреждают о необходимости снизить скорость движения и соблюдать правила дорожного движения, а пешеходам быть внимательными при переходе улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU