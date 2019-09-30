Завтра Саратовскую область ждет гроза и туман
На улице будет очень ветрено
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Завтра, 1 октября, в Саратовской области ожидается дождь, гроза и местами туман.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, юго-западный ветер будет дуть с порывами до 15-18 м/с.
Местами будет туман с видимостью 500 метров, столбик термометра ночью поднимется до 6-11 градусов, ночью — до 13-18 градусов.
Водителей предупреждают о необходимости снизить скорость движения и соблюдать правила дорожного движения, а пешеходам быть внимательными при переходе улиц.
ИСТОЧНИК KP.RU