Саратовские спортсмены взяли две медали «Кубка Автоваза»

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-30T15:47:57+03:00

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С 28 по 29 сентября в Тольятти прошел межрегиональный турнир по каратэ «Кубок Автоваза».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из Оренбургской, Саратовской, Пензенской, Самарской областей, а также республик Татарстан, Калмыкия, Чувашия.

Так, Арина Пурахина взяла бронзу в весе до 30 кг среди девочек 8-9 лет, Максим Антонов получил бронзу в этом же весе среди мальчиков 10-11 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU