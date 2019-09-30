Саратовские спортсмены взяли две медали «Кубка Автоваза»
Прошел межрегиональный турнир по каратэ
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С 28 по 29 сентября в Тольятти прошел межрегиональный турнир по каратэ «Кубок Автоваза».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из Оренбургской, Саратовской, Пензенской, Самарской областей, а также республик Татарстан, Калмыкия, Чувашия.
Так, Арина Пурахина взяла бронзу в весе до 30 кг среди девочек 8-9 лет, Максим Антонов получил бронзу в этом же весе среди мальчиков 10-11 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU