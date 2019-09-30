Валерий Радаев проводит совещание по отопсезону

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-30T15:47:01+03:00

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В Саратовской области продолжается вхождение в отопсезон.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в правительстве региона сегодня, 30 сентября, проходит селекторное совещание с районами.

Председательствует губернатор Валерий Радаев, вместе с ним выслушивают доклады зампреды Роман Бусаргин и Сергей Наумов, министр ЖКХ Павел Мигачев, министр культуры Татьяна Гаранина, здравоохранения — Наталья Мазина, образования — Ирина Седова, спорта — Александр Абросимов, начальник ГЖИ Сергей Вербин, министр территориальных образований Сергей Зюзин.

В числе докладчиков значатся Балаково, Балашов, Вольск, Ершов, Маркс и Советский район — в них имеются нерешенные вопросы по организации отопсезона.

ИСТОЧНИК KP.RU