Валерий Радаев проводит совещание по отопсезону
В Саратовской области продолжается вхождение в отопсезон.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в правительстве региона сегодня, 30 сентября, проходит селекторное совещание с районами.
Председательствует губернатор Валерий Радаев, вместе с ним выслушивают доклады зампреды Роман Бусаргин и Сергей Наумов, министр ЖКХ Павел Мигачев, министр культуры Татьяна Гаранина, здравоохранения — Наталья Мазина, образования — Ирина Седова, спорта — Александр Абросимов, начальник ГЖИ Сергей Вербин, министр территориальных образований Сергей Зюзин.
В числе докладчиков значатся Балаково, Балашов, Вольск, Ершов, Маркс и Советский район — в них имеются нерешенные вопросы по организации отопсезона.
ИСТОЧНИК KP.RU