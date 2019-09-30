2019-09-30T15:44:06+03:00
Происшествия

В Аткарске пристав забирал деньги должников себе

Суд приговорил его к штрафу 700 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Аткарске Саратовской области вынесен приговор бывшему судебному приставу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в мошенничестве и получении взятки.

В мае 2017 года пристав взял 60 тыс. рублей у женщины, чтобы снять ограничения на ее автомобиль. Запрет на ряд действий был наложен из-за того, что гражданка накопила долг перед банком. Пристав вынес постановление об отмене запрета.

В августе того же года он потребовал 100 тыс. рублей от мужчины, который также задолжал банку. При этом он пообещал, что деньги будут переведены в счет погашения. Он даже составил поддельное постановление об окончании исполнительного производства, но средства банку не перечислил, а оставил себе.

В ноябре злоумышленник похитил 3 тыс. рублей у третьего должника, заверив, что сумма также пойдет в счет уплаты алиментов.

Несмотря на то, что пристав не признал вину, суд приговорил его к штрафу 700 тыс. рублей. Также был удовлетворен иск потерпевшей стороны на 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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