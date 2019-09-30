Чемпион мира по кикбоксингу Даци Дациев пообщался с заключенными о дружбе и уважении
Чемпион мира по кикбоксингу Даци Дациев посетил исправительную колонию №4 России по Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН по региону, двукратный чемпион Европы узнал о том, в каких условиях заключенные занимаются спортом, и пообщался с ними о дружбе, образовании, отношении к родителям.
Также Дациеву вручили портрет, который написал один из осужденных, участник кружка изобразительно-прикладного творчества. На память о встрече желающие смогли получить автограф чемпиона мира.
Во второй части визита кикбоксер пообщался с детьми сотрудников учреждения, ответил на их вопросы, сделал с ними фотографии и оставил автографы с пожеланиями побед.
ИСТОЧНИК KP.RU