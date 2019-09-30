Возбуждено уголовное дело из-за неправильной отделки вокзала в Аткарске

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-30T15:37:51+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера Приволжской региональной дирекции железнодорожных вокзалов.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном управлении, его заподозрили в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в мае 2016 года был заключен контракт на капремонт здания вокзала в Аткарске. Общая сумма составила 17,5 млн рублей. При этом определено, что фасад должен быть облицован плиткой «A.D.W. Klinker» или аналогом на площади 1 540 кв. м. Однако в действительности применялся другой материал и площадь была уменьшена. Разница в стоимости составила 7,5 млн рублей.

При этом следствие считает, что подозреваемый знал о подмене, но подписал акт выполненных работ.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU