До полуночи отключили воду в Ленинском районе Саратова

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-30T14:56:50+03:00

Также ресурса нет у жителей улиц Рябиновская, Алексеевская и других

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В Саратове сегодня, 30 сентября, отключили воду.

Как отметили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до полуночи водоснабжения не будет у жителей улиц: Рябиновская, Алексеевская, Наумовская и Аптечная.

Также ресурс отключили и у жителей Ленинского района: в 1, 2 и 3-м Студеных проездах и на улице Бульварная — от Студеной до Шехурдина.

Как сообщают коммунальщики, отключение связано с авариями на водопроводе Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU