В Саратове пришедшие выселять жильца приставы нашли в квартире два трупа

СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-30T15:37:02+03:00

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В Саратове приставы нашли в квартире два трупа.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тела были обнаружены 30 сентября в квартире на 2-м Телевизионном проезде.

Приставы пришли, чтобы выселить жильцов по исполнительному производству. Дверь в квартиру оказалась открыта, а внутри находились тела двоих мужчин.

Личности погибших пока не установлены, на вид им 30-35 лет.

Следователи осмотрели место происшествия. Проводится судебно-медицинское исследование для определения причин смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU