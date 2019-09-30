В Саратове пришедшие выселять жильца приставы нашли в квартире два трупа
Личности погибших устанавливаются
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В Саратове приставы нашли в квартире два трупа.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тела были обнаружены 30 сентября в квартире на 2-м Телевизионном проезде.
Приставы пришли, чтобы выселить жильцов по исполнительному производству. Дверь в квартиру оказалась открыта, а внутри находились тела двоих мужчин.
Личности погибших пока не установлены, на вид им 30-35 лет.
Следователи осмотрели место происшествия. Проводится судебно-медицинское исследование для определения причин смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU