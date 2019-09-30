2019-09-30T14:31:28+03:00
Общество

На «Привозе» из 57 торговцев 17 работали нелегально

Полиция провела рейд по рынку [фото]
Екатерина Семенова
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Фото ГУ МВД по Саратовской областиФото ГУ МВД по Саратовской области
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На саратовском рынке «Привоз» полиция выявила нелегалов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, был проведен рейд в сфере миграционного законодательства.

Фото ГУ МВД по Саратовской области

Фото ГУ МВД по Саратовской области

Полиция проверила 57 человек. 17 из них задержаны за нарушения миграционного законодательства.

Фото ГУ МВД по Саратовской области

Фото ГУ МВД по Саратовской области

В отношении еще двух граждан составлены протоколы о нарушении правил въезда и отсутствии документов на право проживания в стране. Им грозит выдворение за пределы России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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