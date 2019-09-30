На «Привозе» из 57 торговцев 17 работали нелегально
Полиция провела рейд по рынку [фото]
Фото ГУ МВД по Саратовской области
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На саратовском рынке «Привоз» полиция выявила нелегалов.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, был проведен рейд в сфере миграционного законодательства.
Фото ГУ МВД по Саратовской области
Полиция проверила 57 человек. 17 из них задержаны за нарушения миграционного законодательства.
Фото ГУ МВД по Саратовской области
В отношении еще двух граждан составлены протоколы о нарушении правил въезда и отсутствии документов на право проживания в стране. Им грозит выдворение за пределы России.
ИСТОЧНИК KP.RU