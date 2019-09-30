На «Привозе» из 57 торговцев 17 работали нелегально

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-30T14:31:28+03:00

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На саратовском рынке «Привоз» полиция выявила нелегалов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, был проведен рейд в сфере миграционного законодательства.

Фото ГУ МВД по Саратовской области

Полиция проверила 57 человек. 17 из них задержаны за нарушения миграционного законодательства.

Фото ГУ МВД по Саратовской области

В отношении еще двух граждан составлены протоколы о нарушении правил въезда и отсутствии документов на право проживания в стране. Им грозит выдворение за пределы России.

ИСТОЧНИК KP.RU