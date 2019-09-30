Саратовская область лидирует в ПФО по плотности психически больного населения

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-30T15:34:36+03:00

Регион занимает пятое место в России по количеству душевнобольных на 100 тыс. населения

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Число пациентов с психическими расстройствами, впервые в жизни взятых под диспансерное наблюдение, в Саратовской области стало одним из самых больших в стране. Причем как в абсолютных цифрах, так и в соотношении с психически здоровым населением. Такие данные приводятся в статистическом сборнике Минздрава за 2018 год.

В числе расстройств не учитывались заболевания, связанные с употреблением психоактивных веществ.

Саратовская область, по данным Минздрава РФ, занимает шестое место среди регионов в 2018 году по числу вновь зарегистрированных психически больных — 1 998 человек. Лидерами стали Санкт-Петербург (4 783), Москва (2 884), Татарстан (2 555), Башкирия (2 408) и Челябинская область (2 183).

Регион занимает пятое место: в расчете на 100 тыс. населения здесь больных — 81,1. В лидерах также Санкт-Петербург (89,4), Чукотский автономный округ (89,2), затем идет Крым (83,4) и Воронежская область (82,7). При этом в Саратовской области отмечен рост количества вновь выявленных расстройств психики — в 2017 году соотношение было заметно меньше — 75,6 на 100 тыс. населения.

В среднем в Приволжском федеральном округе на 100 тыс. населения приходится 47,6 впервые поставленных на учет психически больных. Меньше всего таких в Самарской области — 19,7.

Наиболее здоровые в психическом отношении регионы страны — Мурманская область — 9,4 вновь выявленных случаев заболеваний на 100 тыс. населения, Ивановская и Волгоградская области — по 11,7.

ИСТОЧНИК KP.RU