2019-09-30T15:34:36+03:00
Общество

Саратовская область лидирует в ПФО по плотности психически больного населения

Регион занимает пятое место в России по количеству душевнобольных на 100 тыс. населения
Дарья Вострикова
Поделиться:
Пациенты психоневрологического интерната в Саратовской областиПациенты психоневрологического интерната в Саратовской областиФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

Число пациентов с психическими расстройствами, впервые в жизни взятых под диспансерное наблюдение, в Саратовской области стало одним из самых больших в стране. Причем как в абсолютных цифрах, так и в соотношении с психически здоровым населением. Такие данные приводятся в статистическом сборнике Минздрава за 2018 год.

В числе расстройств не учитывались заболевания, связанные с употреблением психоактивных веществ.

Саратовская область, по данным Минздрава РФ, занимает шестое место среди регионов в 2018 году по числу вновь зарегистрированных психически больных — 1 998 человек. Лидерами стали Санкт-Петербург (4 783), Москва (2 884), Татарстан (2 555), Башкирия (2 408) и Челябинская область (2 183).

Регион занимает пятое место: в расчете на 100 тыс. населения здесь больных — 81,1. В лидерах также Санкт-Петербург (89,4), Чукотский автономный округ (89,2), затем идет Крым (83,4) и Воронежская область (82,7). При этом в Саратовской области отмечен рост количества вновь выявленных расстройств психики — в 2017 году соотношение было заметно меньше — 75,6 на 100 тыс. населения.

В среднем в Приволжском федеральном округе на 100 тыс. населения приходится 47,6 впервые поставленных на учет психически больных. Меньше всего таких в Самарской области — 19,7.

Наиболее здоровые в психическом отношении регионы страны — Мурманская область — 9,4 вновь выявленных случаев заболеваний на 100 тыс. населения, Ивановская и Волгоградская области — по 11,7.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Радаев объявил выговор главе Советского района за отсутствие отопления
Завтра в Саратовской области открывается охота на косулю и оленя
В Саратове владельца ресторана «Южный» — памятника культурного наследия оштрафовали за ремонт
Должник в Саратове после встречи с приставами ушел со Славянской площади пешком
Отопсезон — 2019: замерзающие жители жалуются губернатору
Завтра Саратовскую область ждет гроза и туман
Саратовские спортсмены взяли две медали «Кубка Автоваза»
Валерий Радаев проводит совещание по отопсезону
«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Саратове
В Аткарске пристав забирал деньги должников себе
Чемпион мира по кикбоксингу Даци Дациев пообщался с заключенными о дружбе и уважении
Возбуждено уголовное дело из-за неправильной отделки вокзала в Аткарске
До полуночи отключили воду в Ленинском районе Саратова
В Саратове пришедшие выселять жильца приставы нашли в квартире два трупа
На «Привозе» из 57 торговцев 17 работали нелегально
Саратовцы неохотнее всего отказываются от наркотиков
Покровчанин приехал употреблять наркотики в Заводской район
Иностранец попал под суд за взятку в 2 тыс. рублей полицейскому из Озинок
Регоператор: Сведения об уклоняющихся от договоров предпринимателях передаются в прокуратуру
Отопсезон — 2019: в Саратове 23% детсадов остаются без тепла
У автовокзала и на Блинова в Саратове отключили воду
Отопсезон — 2019: Михаил Исаев пригрозил ответственностью за холод в домах
Житель Саратовского района отработает пьяную езду
В Энгельсе горел дом на улице Пушкина
В саратовском отделении ГУ ЦБ организовали квест