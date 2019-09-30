2019-09-30T15:28:41+03:00
Общество

Саратовцы неохотнее всего отказываются от наркотиков

Зарегистрирована самая маленькая разница показателей за два года
Дарья Вострикова
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Жители Саратовской области страдающие психическими расстройствами на фоне наркомании, реже чем в других субъектах РФ отказываются от наркотиков. Об этом говорится в ежегодном сборнике Минздрава России за 2018 год.

В абсолютных числах разница в показателях в Саратовской области 2017 (143) и 2018 (141) года — самая маленькая.

В лидерах среди тех, кто бросает колоться, нюхать и курить, в сравнении 2017 и 2018 годов — жители Владимирской области (179 и 107), Москвы (с 1 184 на 10 84), Ульяновской области (336 и 238) Челябинской области (904 и 718), Ханты-Мансийский автономный округ (828 и 558), Башкортостан (2 518 и 2 292).

Ухудшают свои позиции по употреблению наркотиков до психических расстройств, по сравнению 2017 и 2018 годов, Пензенская область (1 475 и 1 728) и Ростовская область (408 и 448).

ИСТОЧНИК KP.RU

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