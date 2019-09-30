Покровчанин приехал употреблять наркотики в Заводской район

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-30T14:13:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове в выходные дни сотрудники Росгвардии задержали двух наркоманов.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении, во время патруля Заводского района на улице Азина правоохранители заметили припаркованный на улице Азина автомобиль.

Пассажир авто увидел росгвардейцев и попытался бросить в траву курительную трубку.

Росгвардейцы вызвали на место следственно-оперативную группу, а та в присутствии понятых изъяла у 39-летнего жителя Энгельса пакетик с наркотиком. Мужчина признался, что приобрел вещество для себя. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Также в Ленинском районе Росгвардия поймала в гаражах на улице Западная 28-летнего балаковца. У него в кармане также нашли сверток с наркотиками, которые, по его словам, предназначались для собственного потребления. В отношении него тоже возбуждено дело.

ИСТОЧНИК KP.RU