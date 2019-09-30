Иностранец попал под суд за взятку в 2 тыс. рублей полицейскому из Озинок

СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-30T14:01:48+03:00

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В Озинском районе Саратовской области осудили 43-летнего гражданина Узбекистана.

- В служебном кабинете отдела полиции мужчина 31 июля 2019 года попытался передать правоохранителю 2 тыс. рублей, чтобы тот не привлекал его к административной ответственности, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Страж порядка отказался брать деньги, и иностранец, помимо административного дела, получил еще и уголовное. Его осудили за покушение на мелкое взяточничество и оштрафовали на 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU