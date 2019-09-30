Регоператор: Сведения об уклоняющихся от договоров предпринимателях передаются в прокуратуру

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-30T13:45:15+03:00

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Региональный оператор Саратовской области передал в органы прокуратуры перечень балаковских организаций и предпринимателей, которые уклоняются от заключения договоров на обращение с твердыми коммунальными отходами. В списке насчитывается более 100 нарушителей, включая рестораны, кафе, магазины, гостиницы и торговые центры.

Работа с не заключившими договоры организациями начинается с инспекционных выездов, в ходе которых специалисты Регоператора вручают уклонистам уведомления. В случае игнорирования требований по соблюдению федерального законодательства, все данные передаются в прокуратуру для привлечения нарушителей к ответственности и понуждению к заключению договоров.

- Наши специалисты ежедневно проводят выездные проверки в различных районах области и крупных населенных пунктах. Большинство организаций, которые не заключили договор, относятся к малому бизнесу. Чаще всего образуемый ими мусор оказывается на контейнерных площадках жилых домов. Таким образом предприимчивые бизнесмены перекладывают свои расходы на местных жителей. Есть случаи, когда недобросовестные предприниматели свой мусор сжигают или сваливают в оврагах, что негативно сказывается и на облике населенных пунктов, и экологической обстановке. Поэтому очень важно, чтобы местные власти и общественность помогали в разрешении подобных ситуаций. Именно так, совместно, Регоператор сейчас работает в Балаковском районе и самом Балакове, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что глава МО «Город Балаково» Роман Ирисов также отметил важность совместной работы по выявлению и привлечению к ответственности «социально безответственного бизнеса», который перекладывает расходы на обращение с ТКО на жителей или сжигает его на своей территории. Эти действия вызывают закономерные жалобы со стороны местных жителей.

Региональный оператор продолжит инспекционную работу на территории Балаковского и других районов Саратовской области. 100-процентное оформление официальных договоров на обращение с ТКО является залогом экологического благополучия на территории региона и последующего планомерного снижения тарифов для населения.

ИСТОЧНИК KP.RU