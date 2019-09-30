Отопсезон — 2019: в Саратове 23% детсадов остаются без тепла

СЕГОДНЯ 13:09 2019-09-30T13:25:50+03:00

Отопление поступает лишь в 18,3% жилых домов

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По данным на полдень 30 сентября в Саратове к отоплению подключены 362 объекта соцсферы, что составляет 61,5%.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, из них активнее всего в отопсезон входят больницы с круглосуточным пребыванием — 78,8%, детские сады — 76,6%, а также школы — 70,2%.

Тепло поступает в 777 многоквартирных домов, что составляет 18,3% от общего количества.

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ИСТОЧНИК KP.RU