Отопсезон — 2019: в Саратове 23% детсадов остаются без тепла
Отопление поступает лишь в 18,3% жилых домов
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По данным на полдень 30 сентября в Саратове к отоплению подключены 362 объекта соцсферы, что составляет 61,5%.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, из них активнее всего в отопсезон входят больницы с круглосуточным пребыванием — 78,8%, детские сады — 76,6%, а также школы — 70,2%.
Тепло поступает в 777 многоквартирных домов, что составляет 18,3% от общего количества.
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ИСТОЧНИК KP.RU