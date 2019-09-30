Житель Саратовского района отработает пьяную езду

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-30T12:46:48+03:00

Его лишили прав на два года

Изменить размер текста: A A

Суд признал 25-летнего жителя села Шевыревка виновным в нетрезвой езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 26 января 2018 года мужчина отсидел 11 суток за это правонарушение, однако 17 января 2019 года, с 3:00 до 4:00, снова сел за руль Daewoo Nexia пьяным и отправился колесить по Саратовскому району.

Его остановила дорожная инспекция, а освидетельствование показало наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе — 0,67 мг/л.

Теперь гражданин проведет 200 часов на обязательных работах, на ближайшие два года ему запрещено приближаться к рулю автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU