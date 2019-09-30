2019-09-30T12:46:48+03:00
Происшествия

Житель Саратовского района отработает пьяную езду

Его лишили прав на два года
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 25-летнего жителя села Шевыревка виновным в нетрезвой езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 26 января 2018 года мужчина отсидел 11 суток за это правонарушение, однако 17 января 2019 года, с 3:00 до 4:00, снова сел за руль Daewoo Nexia пьяным и отправился колесить по Саратовскому району.

Его остановила дорожная инспекция, а освидетельствование показало наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе — 0,67 мг/л.

Теперь гражданин проведет 200 часов на обязательных работах, на ближайшие два года ему запрещено приближаться к рулю автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завтра в Саратовской области открывается охота на косулю и оленя
В Саратове владельца ресторана «Южный» — памятника культурного наследия оштрафовали за ремонт
Должник в Саратове после встречи с приставами ушел со Славянской площади пешком
Отопсезон — 2019: замерзающие жители жалуются губернатору
Завтра Саратовскую область ждет гроза и туман
Саратовские спортсмены взяли две медали «Кубка Автоваза»
Валерий Радаев проводит совещание по отопсезону
«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Саратове
В Аткарске пристав забирал деньги должников себе
Чемпион мира по кикбоксингу Даци Дациев пообщался с заключенными о дружбе и уважении
Возбуждено уголовное дело из-за неправильной отделки вокзала в Аткарске
До полуночи отключили воду в Ленинском районе Саратова
В Саратове пришедшие выселять жильца приставы нашли в квартире два трупа
Саратовская область лидирует в ПФО по плотности психически больного населения
На «Привозе» из 57 торговцев 17 работали нелегально
Саратовцы неохотнее всего отказываются от наркотиков
Покровчанин приехал употреблять наркотики в Заводской район
Иностранец попал под суд за взятку в 2 тыс. рублей полицейскому из Озинок
Регоператор: Сведения об уклоняющихся от договоров предпринимателях передаются в прокуратуру
Отопсезон — 2019: в Саратове 23% детсадов остаются без тепла
У автовокзала и на Блинова в Саратове отключили воду
Отопсезон — 2019: Михаил Исаев пригрозил ответственностью за холод в домах
В Энгельсе горел дом на улице Пушкина
В саратовском отделении ГУ ЦБ организовали квест