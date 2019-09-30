В саратовском отделении ГУ ЦБ организовали квест

СЕГОДНЯ 12:10 2019-09-30T12:10:07+03:00

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Ежегодная всероссийская акция «День открытых дверей» 28 сентября в Отделении Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России прошла в форме квеста «Финансовый экспресс». Его «пассажиры» совершили виртуальное путешествие от истории происхождения денег к финансам будущего. Гости узнали, когда появились первые российские бумажные деньги и какие банкноты назывались «синенькой» и «красненькой», какие города размещены на современных купюрах и кто запечатлен на памятных монетах театральной тематики.

Пришедшим на квест раскрыли признаки финансовых пирамид и научили вычислять телефонных мошенников. Кроме того, все желающие могли увидеть, как проходит процедура сбора биометрических данных для последующего получения услуг с помощью удаленной идентификации.

Все гости мероприятия получили возможность заглянуть в настоящие бронированные автомобили и примерить на себя тяжеловесный бронежилет и каску.

ИСТОЧНИК KP.RU