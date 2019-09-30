2019-09-30T12:28:05+03:00
Происшествия

Автомобиль «Почты России» перевернулся после ДТП в Балакове

«Газель» столкнулась с легковушкой
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области столкнулись ВАЗ-2112 и «Газель» филиала «Почты России».

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в группе «На дорогах Балакова», авария произошла на проспекте Героев.

ДТП случилось около десяти часов утра напротив дома №3. Свидетели считают, что машина «Почты России» развернулась через две сплошные.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

При этом грузовик перевернулся от удара на бок. Оба водителя были госпитализированы. По мнению очевидцев, легковушкой управлял мужчина в форме правоохранителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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