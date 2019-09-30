Автомобиль «Почты России» перевернулся после ДТП в Балакове
«Газель» столкнулась с легковушкой
Фото соцсетей
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В Балакове Саратовской области столкнулись ВАЗ-2112 и «Газель» филиала «Почты России».
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в группе «На дорогах Балакова», авария произошла на проспекте Героев.
ДТП случилось около десяти часов утра напротив дома №3. Свидетели считают, что машина «Почты России» развернулась через две сплошные.
Фото соцсетей
При этом грузовик перевернулся от удара на бок. Оба водителя были госпитализированы. По мнению очевидцев, легковушкой управлял мужчина в форме правоохранителя.
ИСТОЧНИК KP.RU