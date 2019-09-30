Автомобиль «Почты России» перевернулся после ДТП в Балакове

СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-30T12:28:05+03:00

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В Балакове Саратовской области столкнулись ВАЗ-2112 и «Газель» филиала «Почты России».

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в группе «На дорогах Балакова», авария произошла на проспекте Героев.

ДТП случилось около десяти часов утра напротив дома №3. Свидетели считают, что машина «Почты России» развернулась через две сплошные.

Фото соцсетей

При этом грузовик перевернулся от удара на бок. Оба водителя были госпитализированы. По мнению очевидцев, легковушкой управлял мужчина в форме правоохранителя.

ИСТОЧНИК KP.RU