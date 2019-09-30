В Саратове росгвардейцы вернули домой заблудившуюся пенсионерку
В минувшие выходные сотрудники вневедомственной охраны помогли вернуться домой 86-летней пенсионерке.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, женщина вышла из дома и забыла, где живет.
Патруль по Октябрьскому району обнаружил ее на пересечении улиц Шевченко и Вольская.
Стражи порядка обратились к пенсионерке и поняли, что та помнит лишь имя и примерный адрес. Старшина Сергей Родин и старший сержант Максим Павлов успокоили пожилую женщину и предложили согреться в автомобиле.
Доставив пенсионерку в отдел полиции, они передали ее приехавшим за ней родственникам. Те поблагодарили росгвардейцев за помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU