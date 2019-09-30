В Саратове росгвардейцы вернули домой заблудившуюся пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-30T12:26:56+03:00

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В минувшие выходные сотрудники вневедомственной охраны помогли вернуться домой 86-летней пенсионерке.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, женщина вышла из дома и забыла, где живет.

Патруль по Октябрьскому району обнаружил ее на пересечении улиц Шевченко и Вольская.

Стражи порядка обратились к пенсионерке и поняли, что та помнит лишь имя и примерный адрес. Старшина Сергей Родин и старший сержант Максим Павлов успокоили пожилую женщину и предложили согреться в автомобиле.

Доставив пенсионерку в отдел полиции, они передали ее приехавшим за ней родственникам. Те поблагодарили росгвардейцев за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU