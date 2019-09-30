2019-09-30T12:00:32+03:00
Происшествия

В вечерней аварии под Энгельсом погиб депутат

Азамат Душалов был депутатом Федоровского райсобрания
Ольга Симонова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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В произошедшей вчера вечером, 29 сентября, аварии у поселка Придорожный погиб депутат Федоровского райсобрания Азамат Душалов. Об этом «КП-Саратов» рассказали в приемной главы Федоровского района.

Он избирался без партии от Первомайского избирательного округа, а также работал менеджером в ООО «СМК-Инвест-С».

Напомним, смертельное ДТП случилось в 20:00 на 314-м км трассы Пристанное — Ершов — Озинки — граница Казахстана в Энгельсском районе.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

За рулем опрокинувшейся Toyota Corolla был 43-летний мужчина, его госпитализировали, а 17-летняя пассажирка после осмотра медиков была отправлена на лечение домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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