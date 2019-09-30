В вечерней аварии под Энгельсом погиб депутат
В произошедшей вчера вечером, 29 сентября, аварии у поселка Придорожный погиб депутат Федоровского райсобрания Азамат Душалов. Об этом «КП-Саратов» рассказали в приемной главы Федоровского района.
Он избирался без партии от Первомайского избирательного округа, а также работал менеджером в ООО «СМК-Инвест-С».
Напомним, смертельное ДТП случилось в 20:00 на 314-м км трассы Пристанное — Ершов — Озинки — граница Казахстана в Энгельсском районе.
Фото ГИБДД по Саратовской области
За рулем опрокинувшейся Toyota Corolla был 43-летний мужчина, его госпитализировали, а 17-летняя пассажирка после осмотра медиков была отправлена на лечение домой.
ИСТОЧНИК KP.RU