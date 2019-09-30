На книжную ярмарку «Волжская волна» приедет ведущий «Военной тайны» Прокопенко

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-30T12:14:24+03:00

Фестиваль пройдет в течение пяти дней, со 2 по 6 октября

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В Саратове 2 октября откроется пятая международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна — 2019».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати, мероприятия будут идти в течение пяти дней, до 6 октября включительно. В них примут участие 150 экспонентов из 30 субъектов РФ, Казахстана, Белоруссии и Эстонии.

Почетными гостями в этом году станут: российский документалист, журналист и ведущий программы «Военная тайна» Игорь Прокопенко, писатели Андрей Геласимов, Юрий Кузнецов и Платон Беседин, а также художник Олег Путнин.

Одной из основных тем ярмарки станет «Домашняя библиотека в 21 веке», ей будет посвящен круглый стол и конференция.

Также на фестивале 2 октября традиционно пройдет экспозиция правительства Москвы. В тот же день откроется фотовыставка Виталия Кошкина «Моя Россия», презентация проекта «Литературная карта Саратова» и мастер-класс «Витражи для самых маленьких».

Стоит отметить, что, кроме всего, на фестивале отметят 100-летие Областной библиотеки для детей и юношества имени А. С. Пушкина. В мероприятии примут участие лауреаты премии имени Михалкова Александр Труханов и Нина Орлова-Манграф, а также иллюстратор детских книг Ирина Маковеева.

ИСТОЧНИК KP.RU