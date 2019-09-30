2019-09-30T12:03:10+03:00
Происшествия

Мужчина три часа насиловал и избивал девушку в ее квартире в Заводском районе

Он поймал жертву на выходе из трамвая
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова следователи передали в суд уголовное дело по факту изнасилования под угрозой убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 43-летний рецидивист из Энгельса.

По версии следствия, около полуночи 1 июля мужчина выбежал из трамвая следом за 20-летней пассажиркой. Он набросился на девушку и начал душить. Однако в процессе борьбы потерпевшая выронила сумку и насильник вернулся за ней, чтобы не привлекать внимания прохожих.

В это время жертва попыталась сбежать, но мужчина догнал, пригрозил наказать за попытку бегства. После этого он совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера.

Затем мужчина решил отвести девушку к себе домой, но та вместо этого предложила пойти к ней, так как опасалась, что у него могут находиться приятели.

Дома у потерпевшей мужчина продолжал насиловать и избивать девушку до трех часов ночи, а потом заснул. После этого она выскочила в коридор, заперла квартиру и вызвала полицию, а сама спряталась у соседей.

Проснувшийся мужчина понял, что не сможет выйти, и попытался скрыться через балкон на втором этаже. Однако его задержали полицейские.

Свою вину злоумышленник не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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