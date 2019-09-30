ФСБ в Саратовском районе штурмовала захваченную террористами администрацию

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-30T11:09:25+03:00

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УФСБ по Саратовской области 24-25 сентября провело антитеррористические учения в Саратовском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном управлении, они были плановыми. Отрабатывалась взаимодействия ведомств и органов власти, привлекаемых к пресечению террористического акта.

Кроме сотрудников УФСБ, в них приняли участие подразделения ГУ МВД, Управления Росгвардии, ГУ МЧС, УФСИН, ЦССИ ФСО, правительства Саратовской области, ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской области, ПЛУ МВД России на транспорте.

Оперативный штаб Саратовской области разработал и провел операцию по пресечению террористического акта в здании органа местного самоуправления.

- По итогам учений сделан вывод: силы и средства оперативного штаба в Саратовской области готовы к выполнению задач, — сообщили в пресс-службе УФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU