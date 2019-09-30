ГИБДД завершила усиленное патрулирование Саратова и Энгельса

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-30T11:32:53+03:00

За пять дней было выявлено 6 тыс. нарушений

Изменить размер текста: A A

За пять дней усиленного патрулирования улиц Саратова и Энгельса инспекторы ГИБДД выявили 6 048 нарушений правил дорожного движения.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, более трети всех случаев составила езда с непристегнутым ремнем безопасности — 2 216.

Выявлено также 504 тонированных автомобиля, 105 — без номерных знаков. Инспекторы поймали 40 пьяных водителей, 177 — не уступили дорогу пешеходу и т. д.

Всего с 25 по 29 сентября осмотрено 8 819 машин, 48 человек были задержаны, выявлено семь преступлений.

- Ежесуточно на территории Саратова и Энгельса несли службу 94 экипажа дорожно-патрульной службы, — отметили в ГИБДД региона.

Рейд завершен.

ИСТОЧНИК KP.RU