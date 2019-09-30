Саратовец на BMW X5 отвлек продавца макаронами и ограбил магазин
Суд признал 35-летнего саратовца виновным в грабеже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в июне 2019 года пьяный мужчина пришел в магазин села Чардым, достал бумажку и начал диктовать список покупок.
Он получил товар в пакетах и попросил показать макароны, которые находились в другом углу торгового зала, а сам пошел к выходу.
На попытки сотрудников магазина остановить мужчину, тот не реагировал, а сел в свой BMW X5 и уехал.
Его добычей стали две бутылки коньяка, шесть — пива, три пачки сигарет и другой товар.
Теперь пьяный грабитель проведет восемь месяцев на исправительных работах.
ИСТОЧНИК KP.RU