2019-09-30T11:05:17+03:00
Происшествия

Саратовец на BMW X5 отвлек продавца макаронами и ограбил магазин

Покупатель забрал алкоголь и сигареты
Дарья Вострикова
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Суд признал 35-летнего саратовца виновным в грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в июне 2019 года пьяный мужчина пришел в магазин села Чардым, достал бумажку и начал диктовать список покупок.

Он получил товар в пакетах и попросил показать макароны, которые находились в другом углу торгового зала, а сам пошел к выходу.

На попытки сотрудников магазина остановить мужчину, тот не реагировал, а сел в свой BMW X5 и уехал.

Его добычей стали две бутылки коньяка, шесть — пива, три пачки сигарет и другой товар.

Теперь пьяный грабитель проведет восемь месяцев на исправительных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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