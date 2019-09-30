Саратовский театр оперы и балета рассказал о планах на новый 217-й сезон

СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-30T10:20:38+03:00

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27 сентября в Театре оперы и балета состоялась пресс-конференция, посвященная планам на новый 217-й театральный сезон. В ней приняли участие: Владимир Баркетов, заместитель министра культуры области, Алексей Комаров, директор Саратовского академического театра оперы и балета и Юрий Кочнев, художественный руководитель и главный дирижер театра. Сезон откроется 1 октября яркой премьерой этого года — оперой «Евгений Онегин» П. Чайковского.

30 октября на Новой сцене Большого театра России в рамках IV фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» будет показан балет «Вешние воды» В. Кобекина. До этого спектакль «Вешние воды» можно будет увидеть на сцене Саратовского академического театра оперы и балета 2 и 26 октября. 3 октября театр покажет оперу «Царская невеста», которая была представлена зрителю в концертной версии в рамках XXXII Собиновского музыкального фестиваля. В новом сезоне «Царскую невесту» представят уже как полноценный спектакль. В партии Григория Грязного дебютирует Дмитрий Караваев, партию Василия Собакина исполнит народный артист России Виктор Григорьев. В партии Марфы выступит лауреат Международных конкурсов Ксения Нестеренко.

23 октября состоится совместный проект театра и Фонда «Таланты мира» под названием «Дуэль теноров и баритонов». Гала-концерт задуман как музыкальное «соперничество». В проекте примут участие солисты Саратовского театра оперы и балета, Большого театра России, Музыкального театра имени Станиславского.

В первых числах ноября на сцене театра запланированы гастроли «Царицынской оперы». Волгоградский театр привезет в Саратов три спектакля — музыкально-хореографическую мистерию в 2-х действиях «Кармина Бурана», оперу Бизе «Кармен» и музыкальную сказку «Принцесса на горошине».

В декабре состоится VII фестиваль «Звезды мирового балета в Саратове». Откроется фестиваль премьерой саратовского театра оперы и балета «Щелкунчик» Чайковского. Планируется показ трех репертуарных спектаклей с приглашенными солистами и гала-концерт.

Во второй половине сезона принято начать работу над опереттой Кальмана «Баядера». В новогодние праздники взрослую аудиторию ждет премьера новой концертной программы, а для юных зрителей будет поставлена новогодняя интермедия.

- «Собиновский фестиваль» в этом театральном сезоне будет посвящен 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Откроется фестиваль исполнением грандиозной оратории Юрия Шапорина «Сказание о битве за Русскую землю». Также будет проведен конкурс конкурсов вокалистов и заключительный концерт, — заявил худрук театра оперы и балета Юрий Кочнев.

ИСТОЧНИК KP.RU