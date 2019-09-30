В Энгельсе наркоман украл у матери планшет
Похищенная техника оказалась в скупке
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 61-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 28 сентября в 14:00 ее 41-летний сын забрал планшет марки Samsung и так и не вернул.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.
Мужчину задержали, выяснилось, что он сдал технику в скупку, у него изъяли залоговый билет и завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU