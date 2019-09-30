В Энгельсе наркоман украл у матери планшет

СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-30T11:03:14+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 61-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 28 сентября в 14:00 ее 41-летний сын забрал планшет марки Samsung и так и не вернул.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

Мужчину задержали, выяснилось, что он сдал технику в скупку, у него изъяли залоговый билет и завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU