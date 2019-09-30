Во Фрунзенском и Октябрьском районах Саратова на сутки отключат воду

СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-30T10:13:19+03:00

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В Саратове 2 октября ожидается плановое отключение воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС, у жителей Фрунзенского и Октябрьского районов не будет водоснабжения с полуночи до 23:00.

Так, без ресурса на это время останутся частные дома в Смирновском и Октябрьском ущельях, поселке Октябрьский (Агафоновка), в районе СГТУ, 3-й горбольницы и областной клинической больницы, в частности, улицы: 1-10-я Линии, 12-я Линия, Арбатская, Арбатский проезд, Брестская, Верхний Светлый проезд, Гвоздильная, Гвоздильный проезд, 1 и 2-я Детские, 1, 2 и 3-й Детские проезды, Дальняя, Донская от 4-го Комсомольского проезда до Новоузенской, проезд Диева, Карла Маркса от Клинической до Клочкова, 1 и 2-й проезды Клочкова, Клочкова, Котельная, Карьерная, 2, 3, 4, 5 и 6-й Карьерные проезды, Капитальная, Клиническая, 1, 2, 3 и 4-й Комсомольские проезды, Литейный проезд, Локомотивная, Лысогорская, Лопатина гора, Лысая гора, 1, 2, 3-й Механический проезды, Миротворцева, Моховая, Невская, Невский проезд, Ново-Самарский проезд, Новоузенская, Прессовая, 1 и 2-й Пироговские проезды, 1, 2, 3 и 4-я Поперечные, 2-й Поперечный проезд, 1, 2, 3 и 4-й Парковые проезды, 3, 4 и 5-й Рабочие проезды, Самарская, Саратовская, 1, 2, 3, 4 и 5-й Саратовские проезды, Серебряный ручей, Соловьиная, Стрелковая, Сызранская от 2-го Паркового до окончания нумерации, 1, 2, 3 и 4-й Силикатные проезды, 1, 2, 3, 4 и 5-я Силикатные улицы, 2 и 3-й Свинцовые проезды, 2-й Свинцовый тупик, 1 и 2-й Уральские проезды, Уральская, Шелковичная, 12-й Шелковичный проезд, а также Клиническая, 93а, 95а, Клочкова, 20, 22, 24, Лысогорская, 85, 4-я Поперечная, 38а, 38Б, 2-я Силикатная, 75, 77, 77а, 79, 81, 3-я Силикатная, 74, 59, 61, 63, Сызранская, 64.

К тому же под отключение попадают: 1-й Автодорожный проезд, 5/8, Арбатская, 28, 1-я Беговая, 8а, Белоглинская, 154/156, 158/164, 159, 161, 163/165, Большая Садовая, 113, 137, 149а, 151, 151/7, 151/8, Вяземская, 4, 29, 37а, 1-я Детская, 36/40, 2-й Детский проезд, 2, 9/11, 13/17, 29/41, 43, 55/57, 59, 62/66, 62/68, 3-й Детский проезд, 1/9, 6/10, 10/12, Зеленая долина, 8, Каляевская, 20а, Карла Маркса, 3а, 3Б, 4/12, 5,9, 9/19, 19, 19а, 32/40, Клиническая, 2/6, 3, 7, 7а, 8/18, 20/24, Клочкова,15, 15а, 16, 18, 18а, 18д, 22, 52/64, 66, 68, 70, 72, 74, 77, 79, 81, 85, 102, 2-й Комсомольский проезд, 9, 3-й Комсомольский проезд, 25, 28/36, 4-й Комсомольский проезд, 2/6, 2-я Линия, 21, 4-я Линия, 20/35, 22/24, 8-я Линия, 54, Лопатина гора, 7, Лысая гора, 1, 2, 3, Миротворцева, 4/8, Новоузенская от Большой Садовой до Кумысной поляны, Ново-Самарский проезд, 14, Политехническая, 75/2, 77, 77 корпус 7, 1-я Поперечная, 4/3, 35, 3-я Поперечная, 2, 4-я Поперечная, 4, Рабочая, 205, 239/1 (от Свинцовой до 3-го Свинцового проезда), 4-й Рабочий проезд, 3, 2-я Садовая, 96а, 98, 101, 103, 103/107, 103/107а, 106а, 106Б (корпуса: 1, 4, 5, 6, 7, 8), 110, 112, 112а, 115/121, 118, 118а, 120, 122, 129, 132, 138, 142, 144, 2-я Силикатная, 81, 2-й Силикатный проезд, 77, 4-я Силикатная, 18, Свинцовая, 4а, 5/15, 10а, 10Б, 19, Смирновское ущелье, 1, 1а, 1Б, Сызранская, 64, 93/95, Шелковичная, 116, 118, 120, 122/126, 128, 130, 138/3, 141, 149, 151, 155/161, 164, 168, 176, 177, 178, 180, 182, 182а, 184а, 186, 200, 204, 210а, 212, 213, 214, 218, ЖК «Царицынский», 1, 2, 3, 4, 13-й Шелковичный проезд, 1/11, 15/21, 16/18, 20.

Коммунальщики напоминают, что нужно сделать запасы воды, а после того, как ее включат, в течение 48 часов пить только кипяченую.

ИСТОЧНИК KP.RU