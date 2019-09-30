2019-09-30T10:40:02+03:00
Происшествия

Возбуждено уголовное дело на депутата из Вольска за нападение с ножом на человека

Причиной скандала стал дележ имущества бывшего ЖБК
Дарья Вострикова
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На депутата городского совета из Вольска Сергея Павлова завели уголовное дело за угрозу убийством.

По информации сайта «Про Вольск.Ру», причиной скандала стал дележ имущества бывшего ЖБК на Привольске.

Предприниматель Георгий Борисов решил срезать подвесные краны на металл, а депутат посчитал это имущество своим и начал бегать по территории завода с ножом в руке и резать шланги газорезчиков.

Бизнесмен вспоминает, как 15 сентября он приехал с представителем фирмы по демонтажу оборудования Юрием Андрюхиным на объект, чтобы снимать краны.

Навстречу им выбежал народный избранник, начал скандалить, после чего достал нож и пытался порезать Юрия. Тот начал избивать депутата в целях самозащиты.

По рассказам свидетелей, Сергей Павлов был не в себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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