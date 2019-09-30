Двое подростков в Заводском районе ограбили и раздели прохожего
В Заводском районе Саратова вынесен приговор двум подросткам.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 16 и 17-летний парни были признаны виновными в разбое.
Преступление произошло 3 апреля, около 23 часов. Двое подростков находились в торговом комплексе на Орджоникидзе и на выходе увидели 36-летнего мужчину, который шел с покупками.
Подростки начали придираться к прохожему под нелепыми предлогами, а в итоге напали, избили, сняли куртку, свитер и майку и отняли пакет с продуктами.
После того, как юные грабители скрылись, мужчина обратился в полицию. Вскоре стражи порядка задержали подростков.
Экспертиза показала, что гражданину причинен вред здоровью средней тяжести. У него черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом скулы.
В суде лишь один из мальчиков сознался. Тем не менее обоих признали виновными. Суд приговорил их к двум годам условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU