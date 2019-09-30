Двое подростков в Заводском районе ограбили и раздели прохожего

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-30T10:18:07+03:00

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В Заводском районе Саратова вынесен приговор двум подросткам.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 16 и 17-летний парни были признаны виновными в разбое.

Преступление произошло 3 апреля, около 23 часов. Двое подростков находились в торговом комплексе на Орджоникидзе и на выходе увидели 36-летнего мужчину, который шел с покупками.

Подростки начали придираться к прохожему под нелепыми предлогами, а в итоге напали, избили, сняли куртку, свитер и майку и отняли пакет с продуктами.

После того, как юные грабители скрылись, мужчина обратился в полицию. Вскоре стражи порядка задержали подростков.

Экспертиза показала, что гражданину причинен вред здоровью средней тяжести. У него черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом скулы.

В суде лишь один из мальчиков сознался. Тем не менее обоих признали виновными. Суд приговорил их к двум годам условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU