В Саратове рецидивист выманил у женщины 38 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-30T09:28:24+03:00

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В отдел полиции поселка Солнечный обратилась 55-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 11 по 22 августа неизвестный выманил у нее 38 тыс. рублей в квартире на улице Лебедева-Кумача.

Вчера, 29 сентября, предполагаемого преступника задержали, им оказался 29-летний рецидивист.

Мужчина признался, что взял чужое и потратил деньги на себя, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU