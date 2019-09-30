В Саратове рецидивист выманил у женщины 38 тыс. рублей
Деньги мошенник потратил на себя
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В отдел полиции поселка Солнечный обратилась 55-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 11 по 22 августа неизвестный выманил у нее 38 тыс. рублей в квартире на улице Лебедева-Кумача.
Вчера, 29 сентября, предполагаемого преступника задержали, им оказался 29-летний рецидивист.
Мужчина признался, что взял чужое и потратил деньги на себя, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU