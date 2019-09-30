2019-09-30T09:27:54+03:00
Общество

Под Саратовом сын зарубил отца топором и штыковой лопатой

Перед этим он нападал на него с ножом и ножовкой
Екатерина Семенова
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В Татищевском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозрение пало на 28-летнего мужчину.

Следствие считает, что 29 сентября в садоводческое товарищество, где проживал мужчина с родителями, приехала его сестра с мужем. Вечером, около 22 часов, мужчина поссорился со своим 67-летним отцом. Он бросился на престарелого родителя с ножом, но родственники сумели отнять у него оружие.

Тогда мужчина схватил ножовку, но его опять смогли усмирить и выгнали на улицу.

Мужчина однако не оставил намерений напасть на отца. Он разбил снаружи окно и ворвался в комнату. Там он несколько раз ударил потерпевшего топором по голове. Когда пожилой мужчина упал, сын взял на кухне штыковую лопату и перерубил отцу шею. Мужчина скончался на месте.

Подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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