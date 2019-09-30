Саратовские спортсмены выиграли всероссийский турнир по баскетболу

СЕГОДНЯ 09:10 2019-09-30T09:26:43+03:00

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С 26 по 29 сентября в Ростове-на-Дону прошли всероссийские юниорские и юношеские рейтинговые соревнования по бадминтону «Ростов Дон 2019».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в турнире приняли участие более 150 спортсменов из Москвы, Московской, Орловской, Астраханской, Воронежской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского и Ставропольского края и Республики Татарстан.

Лучшим в мужском парном разряде стали Никита Зибров и Матвей Карпов. Зибров также взял бронзу в одиночном выступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU