Саратовские спортсмены выиграли всероссийский турнир по баскетболу
С 26 по 29 сентября в Ростове-на-Дону прошли всероссийские юниорские и юношеские рейтинговые соревнования по бадминтону «Ростов Дон 2019».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в турнире приняли участие более 150 спортсменов из Москвы, Московской, Орловской, Астраханской, Воронежской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского и Ставропольского края и Республики Татарстан.
Лучшим в мужском парном разряде стали Никита Зибров и Матвей Карпов. Зибров также взял бронзу в одиночном выступлении.
ИСТОЧНИК KP.RU