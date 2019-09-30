В Лысых Горах мужчины украли у односельчанина двух овец
Похищенное в виде мяса частично изъяли
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Полиция Лысогорского района раскрыла кражу у 70-летнего жителя села Невежкино.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области, в ночь с 8 на 9 сентября кто-то унес из кашары, которая расположена в 200 метрах от села, двух овец.
Предполагаемых воров задержали, ими оказались 26 и 45-летний рецидивисты, жители того же села, которые во всем признались.
На них завели уголовное дело и частично изъяли похищенное — мясо.
ИСТОЧНИК KP.RU