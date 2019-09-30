Трое студентов под Саратовом угнали «Жигули» у пенсионера
В Красноармейском районе Саратовской области полиция 28 сентября раскрыла угон ВАЗ-2105 у пенсионера.
- Заявление от 79-летнего жителя села Сосновка поступило 17 июня. Он рассказал, что за прошедшую ночь кто-то угнал его «Жигули», припаркованные у дома, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
В ходе проверки машину нашли в 1-м км от СНТ Сосновки, а 28 сентября в отдел доставили 16-летнего жителя села Синенькие, его 15-летнего односельчанина и 15-летнего саратовца. Все они — студенты первых курсов колледжей и техникума.
Парни во всем признались. В отношении них возбуждено уголовное дело за угон и выписана подписка о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU