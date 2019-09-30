Трое студентов под Саратовом угнали «Жигули» у пенсионера

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-30T08:58:40+03:00

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В Красноармейском районе Саратовской области полиция 28 сентября раскрыла угон ВАЗ-2105 у пенсионера.

- Заявление от 79-летнего жителя села Сосновка поступило 17 июня. Он рассказал, что за прошедшую ночь кто-то угнал его «Жигули», припаркованные у дома, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

В ходе проверки машину нашли в 1-м км от СНТ Сосновки, а 28 сентября в отдел доставили 16-летнего жителя села Синенькие, его 15-летнего односельчанина и 15-летнего саратовца. Все они — студенты первых курсов колледжей и техникума.

Парни во всем признались. В отношении них возбуждено уголовное дело за угон и выписана подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU