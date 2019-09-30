Саратовские гребцы завоевали три бронзовые медали на международной регате

СЕГОДНЯ 08:54 2019-09-30T09:07:14+03:00

В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов

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С 27 по 29 сентября в Эстонии прошла международная регата по академической гребле «Кубок Балтики».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие около 200 спортсменов в возрасте 15-17 лет из Латвии, Литвы, Польши, Германии, Эстонии, Беларуси и России.

Третье место в двойке без рулевого заняли Артем Осипов, Никита Нестеров, Наталия Кушка, Диана Алиева, в парной четверке — Виолетта Зинина.

Соревнования проводятся ежегодно для выявления кандидатов на участие в юниорском чемпионате мира следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU