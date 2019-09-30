Саратовские гребцы завоевали три бронзовые медали на международной регате
С 27 по 29 сентября в Эстонии прошла международная регата по академической гребле «Кубок Балтики».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие около 200 спортсменов в возрасте 15-17 лет из Латвии, Литвы, Польши, Германии, Эстонии, Беларуси и России.
Третье место в двойке без рулевого заняли Артем Осипов, Никита Нестеров, Наталия Кушка, Диана Алиева, в парной четверке — Виолетта Зинина.
Соревнования проводятся ежегодно для выявления кандидатов на участие в юниорском чемпионате мира следующего года.
ИСТОЧНИК KP.RU