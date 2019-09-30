Женщина украла сумку из бассейна Хвалынска

СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-30T09:00:44+03:00

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Суд признал 58-летнюю женщину виновной в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в августе 2019 года женщина увидела в фойе здания бассейна «Хвалынские термы» сумку и взяла ее.

Сумма ущерба превысила отметку в 14 тыс. рублей. Благодаря видеозаписи с камер наблюдения в кратчайшее время злоумышленница была установлена.

Теперь женщина проведет 100 часов на обязательных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU