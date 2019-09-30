В Саратове избили мужчину и отобрали у него телефон

СЕГОДНЯ 08:42 2019-09-30T08:45:02+03:00

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Полиция Волжского района Саратова раскрыла кражу у 34-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, ночью 28 сентября у дома №157 по Большой Горной улице его избили и отобрали телефон Honor 7C Pro.

К гаджету была привязана карта, которой оплатили покупку в магазине на сумму 1,4 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 21-летний рецидивист из села Старая Полтавка.

У мужчины изъяли телефон, по делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU