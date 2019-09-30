В Саратове почти полмесяца назад пропал Сергей Овчинников

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-30T08:41:07+03:00

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С 18 сентября неизвестно местонахождение пропавшего в Саратове Сергея Овчинникова.

Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте», мужчине 49 лет.

По приметам его рост 175 см, он худощавого телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами. Пропавший носит очки.

Во что он был одет — неизвестно.

Если вы знаете местонахождение Сергея Овчинникова, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU