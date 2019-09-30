Саратовский спортсмен взял бронзу Кубка мира по бадминтону
Состязания прошли в Мале
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С 24 по 29 сентября в городе Мале Мальдивской Республики проходил этап Кубка мира по бадминтону «Maldives International Challenge 2019».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, в турнире принимали участие 265 спортсменов из 35 стран мира.
По итогам состязания, Владимир Мальков, мастер спорта международного класса из Саратова, занял третье место в мужском одиночном разряде, уступив в полуфинальном матче спортсмену из Индии Сирилу Верма со счетом 17-21; 10-21.
ИСТОЧНИК KP.RU