Минздрав проведет проверку гибели ребенка в Красноармейске

СЕГОДНЯ 08:20 2019-09-30T08:42:45+03:00

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Министерство здравоохранения Саратовской области в обязательном порядке проведет проверку гибели ребенка в Красноармейском районе.

Как сообщил «КП-Саратов» советник минздрава Александр Колоколов, кроме того, проверку ведут также следственные органы, которым будет оказано необходимое содействие.

- О данном ребенке в Минздраве хорошо известно. Он неоднократно лежал в больницах, как в Красноармейске, так и в областной детской в Саратове. Однако с учетом тяжелейшего заболевания, смерть, к сожалению, была неотвратима, — отметил Александр Колоколов.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что четырехлетний мальчик погиб 27 сентября. В соцсетях появилось сообщение, что ребенка якобы отказались госпитализировать. При этом он страдал раком головного мозга в терминальной стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU