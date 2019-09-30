2019-09-30T07:27:55+03:00
Происшествия

В Энгельсском районе погиб пассажир Toyota Corolla

Авария произошла вечером в воскресенье
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Вечером в минувшее воскресенье, 29 сентября, вблизи села Придорожное Энгельсского района опрокинулся автомобиль.

ЧП произошло в 20.00 на 314 км трассы Пристанное Ершов- Озинки - граница Казахстана.

За рулем Toyota Corolla находился 43-летний мужчина. Не справившись с автомобилем на скорости он опрокинул машину.

Находившийся с ним в салоне 42-летний пассажир погиб на месте происшествия. Водитель был госпитализирован с различными травмами. Больше повезло 17-летней пассажирке того же авто – ее осмотрели медики и отправили на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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